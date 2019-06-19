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Финансы 19.06.2019 17:19

Bank Respublika привлек кредит на $8 млн от FMO на расширение кредитования бизнес-структур

Азербайджанский «Bank Respublika» и Нидерландский банк развития (FMO) подписали кредитный договор на сумму $8 млн, говорится в сообщении азербайджанского банка.

Согласно сообщению, кредит сроком на 3 года привлекается со стороны Bank Respublika и будет направлен на финансирование проектов в секторах агро, малого и среднего бизнеса (МСБ), а также деятельности молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей в Азербайджане.

«Кредит поможет банку продолжить расширение своей деятельности по финансированию агро, малого и среднего предпринимательства. Привлечённые средства будут направлены на выдачу кредитов региональным предпринимателям, в частности, в сельских местностях", - говорится в сообщении.

Данная сделка является одной из самых крупных кредитных соглашений международных инвесторов в банковском секторе Азербайджана за последние годы.

«Подписание соглашения с FMO, одним из крупнейших финансовых институтов Европы, говорит о высоком доверии нашему банку и его стратегии, направленной на поддержание развития малого и среднего бизнеса и содействие созданию новых рабочих мест в стране», сказал председатель правления Bank Respublika Тариэль Исмайлов.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, основной пакет акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]