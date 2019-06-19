Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в которой Азербайджан представлен тремя клубами: «Нефтчи», «Сабаил» и «Габала».

Соперниками бакинских «Нефтчи» и «Сабаила» в первом квалификационном раунде являются соответственно молдавская «Сперанца» и румынская «Университатя» (Крайова).

В случае победы, «Нефтчи» во втором квалификационном раунде предстоит сразиться с тульским «Арсеналом», «Сабаил» сыграет против победителя противостояния «Гонвед» (Венгрия) - «Жальгирис» (Литва).

В отличие от бакинских клубов «Габала» вступает в борьбу со второго квалификационного раунда, она сыграет с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Ла Флорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра).

Р.Бабаев