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Спорт 19.06.2019 17:23

Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал

В Швейцарии в среду состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в которой Азербайджан представлен тремя клубами: «Нефтчи», «Сабаил» и «Габала».

Соперниками бакинских «Нефтчи» и «Сабаила» в первом квалификационном раунде являются соответственно молдавская «Сперанца» и румынская «Университатя» (Крайова).

В случае победы, «Нефтчи» во втором квалификационном раунде предстоит сразиться с тульским «Арсеналом», «Сабаил» сыграет против победителя противостояния «Гонвед» (Венгрия) - «Жальгирис» (Литва).

В отличие от бакинских клубов «Габала» вступает в борьбу со второго квалификационного раунда, она сыграет с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Ла Флорита» (Сан-Марино)/«Энгордани» (Андорра).

Р.Бабаев

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Тэги: ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ, КВАЛИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]