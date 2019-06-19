Генсек НАТО считает важной вехой обнародование имен подозреваемых в гибели малазийского Boeing

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал факт обнародования имен четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета Boeing 777 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года в небе над Донбассом.
"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с крушением рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран", - цитирует заявление Столтенберга пресс-служба НАТО в среду.
При этом он отметил, что "полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов". "Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - подытожил генсек НАТО.
Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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