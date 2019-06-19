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Дальнее зарубежье 19.06.2019 20:03

Генсек НАТО считает важной вехой обнародование имен подозреваемых в гибели малазийского Boeing

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал факт обнародования имен четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета Boeing 777 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года в небе над Донбассом.

"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с крушением рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран", - цитирует заявление Столтенберга пресс-служба НАТО в среду.

При этом он отметил, что "полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов". "Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - подытожил генсек НАТО.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ДОНБАСС, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]