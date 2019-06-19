Молдoвa и ЕС договорились о путях решения проблем с целью скорейшего возобновления макрофинансовой помощи - молдавский премьер

Премьер Молдавии Майя Санду сообщила о возвращении своей страны к нормальным отношениям с ЕС и договоренности, позволяющей рассчитывать на возобновление макрофинансовой помощи.

"Молдавия возвращается к восстановлению нормальных и естественных отношений с Европейским союзом. В последние годы в этом вопросе были проблемы, в том числе по этой причине было приостановлено внешнее финансирование Молдавии, бывшее правительство не получило обещанную макрофинансовую помощь. Сегодня мы договорились о путях решения этих проблем с целью скорейшего возобновления помощи, в которой мы очень нуждаемся. В свою очередь, новое правительство будет выполнять положения соглашения об ассоциации с ЕС", - сказала премьер в среду на совместной пресс-конференции с Европейским комиссаром по расширению и политике добрососедства Йоханнесом Ханом.

Санду сообщила, что в ходе встречи с Ханом обсуждалась эволюция ситуации в Молдавии и вопросы активизации сотрудничества.

"Я выразила благодарность господину Хану лично и Европейскому союзу в целом за содействие, которое они оказали в процессе преодоления политического кризиса в Молдавии. Эта позиция в значительной степени способствовала преодолению противостояния и позволила осуществить смену власти демократическим, мирным путем. Мы очень благодарны за это господину Хану и делегации Евросоюза в Кишиневе во главе с Петером Михалко", - сказала Санду.

По ее словам, с Ханом достигнута договоренность о восстановлении отношений с Брюсселем в полном объеме.

Среди первоочередных задач своего правительства премьер назвала освобождение захваченных олигархами государственных учреждений, борьбу с коррупцией, разрушение коррупционных схем в экономике, принятие мер по реальному расследованию кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

"Мы уже работаем. Граждане страны сильно страдали от бывшего режима. Ожидания от нового правительства очень высоки. И мы обязаны двигаться быстро, работать эффективно", - отметила Санду.

Она напомнила, что правительство и парламент уже приняли ряд важных решений: внесены поправки в закон о прокуратуре, в кодекс о выборах, созданы комиссии по расследованию кражи миллиарда и по расследованию преступлений бывшего режима.

"Также был отменен закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции, так как этот закон мог нанести ущерб нашим отношениям с Евросоюзом и безвизовому режиму нашей страны с ЕС", - добавила Санду.

В свою очередь Хан заявил о готовности ЕС консультировать и оказывать Молдавии поддержку, в том числе финансовую. По его словам, в ближайшее время ЕС рассмотрит вопрос о возобновлении внешнего финансирования Молдавии со стороны Еврокомиссии.

"Это зависит не только от нас, но и от нового правительства Молдавии. Мы ожидаем, что власти будут проводить самые неотложные реформы, в частности, в области экономики, свободы СМИ, укрепления правового государства, судебной системы и расследования банковского скандала. Эти реформы укрепят двусторонние отношения с ЕС и принесут ощутимую пользу людям", - сказал еврокомиссар.

Полтора года назад Евросоюз решил заморозить предоставление макрофинансовой помощи Молдавии размером 100 млн евро (из которых 40 млн в качестве гранта). Поводом для этого послужило изменение избирательной системы вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и Евросоюза, а также аннулирование результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе (он стал министром иностранных дел в новом правительстве Молдавии). После этого МВФ, Всемирный банк и другие международные организации также приостановили оказание внешней помощи Молдавии.

Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В тот же день в Кишиневе побывали вице-премьер России, специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы государственного департамента США Бред Фреден.

Именно после их визитов правый блок ACUM и Партия социалистов пошли на существенные компромиссы, создали парламентское большинство и утвердили новое правительство. Из-за противостояния со стороны Демпартии, на протяжении недели правительство не могло приступить к работе. Бывший кабинет министров ушел в отставку 14 июня, после того как Демпартия официально заявила о переходе в оппозицию.