Азербайджан в январе-мае сократил добычу нефти на 2,8%, увеличил газодобычу на 22,6%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–мае 2019 года составила 15 млн 686,3 тыс. тонн, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-мае 2019 года на товарную нефть пришлось 15 млн 650,8 тыс. тонн (спад на 2,9%).
В январе-мае 2019 года в Азербайджане добыто 14 млрд 475,6 млн кубометров газа (рост на 22,6% по сравнению с январем-маем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 10 млрд 83,9 млн кубометров (рост на 40,4%).
В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.
Н.Аббасова
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