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Регион 19.06.2019 17:48

Глава МИД Турции едет на переговоры в Иран

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отправится в четверг в Иран в рамках регулярных политических консультаций двух стран, сообщил в среду официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Переговоры Чавушоглу и его иранского коллеги Джавада Зарифа пройдут в пятницу в иранском городе Исфахане.

По итогам встречи министры подпишут документ о сотрудничестве внешнеполитических ведомств двух стран.

"Наиболее важные двусторонние вопросы, включая выполнение ранее заключенных соглашений в экономической области, а также последние события в регионе и мире будут в центре внимания переговоров двух министров", - сказал Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

Турция и Иран наряду с Россией являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]