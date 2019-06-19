Глава МИД Турции едет на переговоры в Иран

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отправится в четверг в Иран в рамках регулярных политических консультаций двух стран, сообщил в среду официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Переговоры Чавушоглу и его иранского коллеги Джавада Зарифа пройдут в пятницу в иранском городе Исфахане.

По итогам встречи министры подпишут документ о сотрудничестве внешнеполитических ведомств двух стран.

"Наиболее важные двусторонние вопросы, включая выполнение ранее заключенных соглашений в экономической области, а также последние события в регионе и мире будут в центре внимания переговоров двух министров", - сказал Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

Турция и Иран наряду с Россией являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.