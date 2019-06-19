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Происшествия 19.06.2019 17:56

Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о задержании водителя, виновного в совершении ДТП, повлекшего за собой гибель троих граждан Индии.

«Три гражданина Индии Джаяджхандран Раджендра, Мадхаван Мутхукумар и Марутхамутху Гопал погибли 17 июня в результате столкновения автомобилей марок «Toyota» и «Ford» на территории Гарадагского района Баку», - говорится в сообщении.

В аварии также пострадали граждане Бангладеша Рухула Амин, Аллан Захангир, Мухаммел Аршад и местная жительница Гызылгюль Ибрагимова.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. В качестве подозреваемого в совершении ДТП к уголовной ответственности привлечен и заключен под арест водитель «Toyota» Габиль Мирзоев», - отмечается в сообщении.

Погибшие и пострадавшие иностранцы находились в салоне автомобиля «Ford».

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]