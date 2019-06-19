Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о задержании водителя, виновного в совершении ДТП, повлекшего за собой гибель троих граждан Индии.
«Три гражданина Индии Джаяджхандран Раджендра, Мадхаван Мутхукумар и Марутхамутху Гопал погибли 17 июня в результате столкновения автомобилей марок «Toyota» и «Ford» на территории Гарадагского района Баку», - говорится в сообщении.
В аварии также пострадали граждане Бангладеша Рухула Амин, Аллан Захангир, Мухаммел Аршад и местная жительница Гызылгюль Ибрагимова.
«По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. В качестве подозреваемого в совершении ДТП к уголовной ответственности привлечен и заключен под арест водитель «Toyota» Габиль Мирзоев», - отмечается в сообщении.
Погибшие и пострадавшие иностранцы находились в салоне автомобиля «Ford».
Р.Бабаев
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