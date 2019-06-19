Совет ЕС в четверг продлит на полгода антироссийские санкции - Bloomberg

Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.
Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.
Речь идет о мерах, принятых в связи с присоединением Крыма к РФ. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС на своем уровне приняли решение продлить ограничительные меры по Крыму и Севастополю.
С марта 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине.
Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
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