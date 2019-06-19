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Дальнее зарубежье 19.06.2019 20:50

Мурси был убит, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно ранее на этой неделе, был убит.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся (за жизнь - ИФ) 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", - заявил президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

Накануне Эрдоган заявил, что не верит в естественные причины кончины Мурси и призвал разобраться в них.

Экс-президент Египта скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, МУРСИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]