Более 80% строительно-монтажных работ выполнено на строительстве приемного терминала газопровода "Турецкий поток" в Турции, сообщил "Газпром" по итогам заседания правления, которое рассмотрело ход реализации проектов строительства экспортных газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

Завершена укладка морской части газопровода по дну Черного моря. Полностью готовы к началу эксплуатации КС "Русская" и участок берегового примыкания в России, где на данный момент проводятся пуско-наладочные работы.

К настоящему времени в Балтийском море уложено около 1450 км "Северного потока 2" - свыше 59% от протяженности трубопровода. В настоящее время укладка ведется в водах Финляндии. Кроме того, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках.

На территории России "Газпром" продолжает работу по развитию Северного газотранспортного коридора, в том числе для обеспечения подачи газа в "Северный поток 2". Ведется сооружение компрессорных цехов на газопроводах "Бованенково - Ухта - 2" и "Ухта - Торжок - 2".

В рамках проекта строительства газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) "Славянская" сварено 858 из 876 км линейной части, запланированной к вводу в текущем году. В завершающей стадии находятся работы на КС "Славянская".

"Северный поток 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.