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Финансы 19.06.2019 21:30

Банки РФ в январе-мае увеличили прибыль на 65% - до 867 млрд рублей

Банковский сектор РФ в январе-мае увеличил прибыль на 64,5% - до 867 млрд рублей по сравнению с 527 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в обзоре банковского сектора, размещенном на сайте ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что в банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации. За первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей получили 350 кредитных организаций (75% от количества всех банков), убыток в размере 76 млрд рублей - 105 кредитных организаций (22%). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 32% до 22%).

Оставшиеся 3% приходятся на небанковские кредитные организации и банки, лицензии которых были отозваны в течение отчетного периода.

Рентабельность активов по банковскому сектору за пять месяцев 2019 года выросла до 1,9% с 1,5%.

Резервы на возможные потери (без учета корректировок) увеличились за январь-май 2019 года на 6,9% (+523 млрд рублей). Ощутимое влияние на динамику резервов на возможные потери оказали корректировки - отрицательный эффект от корректировок по итогам пяти месяцев достиг минус 895 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что прибыль банков за четыре месяца 2019 года составила до 750 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, БАНКИ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]