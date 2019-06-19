Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent на уровне $62,41 за баррель

Цены на нефть возобновили рост после публикации данных министерства энергетики США, указавших на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $62,41 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,28 (0,52%) - до $54,18 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 642 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США снизилась на прошлой неделе на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 1 млн баррелей.

Ранее в среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.