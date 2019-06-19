Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent на уровне $62,41 за баррель

Цены на нефть возобновили рост после публикации данных министерства энергетики США, указавших на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $62,41 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,28 (0,52%) - до $54,18 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 642 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США снизилась на прошлой неделе на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.
Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 1 млн баррелей.
Ранее в среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.
Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.
Глава МИД Азербайджана и советник президента США обсудили в Вашингтоне механизмы для прогресса в карабахском урегулировании
Азербайджан и Япония планируют упростить взаимную выдачу виз
Азербайджан и Япония в ноябре 2019 г проведут очередное заседание МПК
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
Туроператоры не ждут снижения цен на отдых в Турции из-за высокого спроса - АТОР
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Кандидат на пост постпреда США при ООН обещает сохранять бдительность в отношении РФ и Китая
Калифорнийская генкомпания PG&E выплатит $1 млрд в связи с пожарами
Лидеры стран ЕС обсудят расследование по MH17, ситуацию в Украине и в Азовском море
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви