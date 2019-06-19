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ТЭК 19.06.2019 22:11

Миллер снова избран главой совета директоров "Газпром нефти"

Совет директоров "Газпром нефти" на заседании во вторник принял решение избрать своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, сообщил эмитент.

Совет директоров "Газпром нефти" был переизбран на годовом собрании НК 14 июня.

Новым участником совета директоров стал бывший заместитель председателя правления "Газпрома", а сейчас глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Также в составе нового совета директоров его прежние участники: Миллер, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, зампреды "Газпрома" Михаил Середа, Елена Михайлова, Владимир Алисов, а также бывший член правления "Газпрома", генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и бывший зампред "Газпрома", замминистра финансов Андрей Круглов.

Кроме того, в новом совете директоров "Газпром нефти" управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров, первый заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов (314) "Газпрома" Андрей Дмитриев, а также независимый директор Валерий Сердюков.

Ранее "Газпром нефть" сократила число членов совета директоров с 13 до 11.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, СОВЕТ, ДИРЕКТОРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]