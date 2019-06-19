В США готовится испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем, создаваемым с помощью 3D принтера

Американская военно-промышленная компания Raytheon планирует в ближайшей перспективе провести испытательный пуск тактической гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость, в пять раз большую, чем скорость звука, сообщил вице-президент компании Том Бассинг на авиакосмическом салоне в Ле Бурже.
По его словам, в ракете будет использована гиперзвуковая технология Raytheon и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель компании Northrop Grumman, все детали которого изготавливаться с помощью 3D принтера.
Бассинг сообщил, что между компаниями подписано соглашение для ускорения разработки и демонстрации готовности производить тактические ракетные системы следующего поколения.
"Испытательный пуск для данного конкретного класса вооружений планируется в ближайшем будущем", - отметил он.
По имеющимся данным, уже были проведены многочисленные наземные испытания.
Предполагается, что изделие будет использовать ракету-носитель, позволяющую разогнаться до скорости в 5 Махов, после чего заработает гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, поддерживающий скорость между 5 и 10 Махами. Гиперзвуковая ракета будет в состоянии маневрировать в атмосфере, следуя по более непредсказуемой траектории полета по сравнению с баллистическими ракетами, что затруднит защиту от нее.
Ею предполагается оснащать палубные истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18, а также дальние бомбардировщики B-1B или B-52H и использовать для применения по наземным и морским целям.
Компании Raytheon и Northrop Grumman уже давно тайно сотрудничают в разработке данного оружия с тем, чтобы опередить своего главного конкурента - корпорацию Lockheed Martin, которая также работает над созданием аналогичной ракеты, отмечают американские СМИ.
Борьба идет за финальный контакт в рамках проекта по созданию гиперзвукового оружия Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США.
В настоящее время в США также ведутся работы по программе Tactical Boost Glide (TBG), в рамках которой создается ракета с гиперзвуковой планирующей боевой частью.
Как отмечают американские эксперты, в создании гиперзвукового оружия военно-промышленные компании стремятся догнать Россию и Китай, которые в этой сфере значительно опережают США.
В частности, у России уже есть гиперзвуковые стратегические комплексы "Авангард" и тактические комплексы "Кинжал".
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