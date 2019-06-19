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ТЭК 19.06.2019 23:10

Принято ОИР по проекту Area 1 Mozambique LNG

Anadarko Petroleum и ее партнеры по освоению проекта "Участок 1" на шельфе Мозамбика объявили о принятии окончательного инвестиционного решения (ОИР) по СПГ-проекту Area 1 Mozambique LNG, говорится в сообщении Anadarko.

Проект Area 1 Mozambique LNG станет первым наземным производством СПГ в Мозамбике из двух линий общей мощностью 12,88 млн тонн в год. Завод будет строить консорциум McDermott, Chiyoda и Saipem (СП CCS). Он будет снабжаться газом с месторождений Golfinho и Atum на "Участке 1". Проект уже законтрактован по долгосрочным контрактам на 11,1 млн тонн в год (это 86% проектной мощности) с покупателями в Европе и Азии. Часть добываемого газа также пойдет на внутренний рынок страны.

Участники проекта - оператор - Anadarko Mocambique Area 1, Lda (26,5%), ENH Rovuma Area Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

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Тэги: АФРИКА, СПГ, ПРОЕКТ, FID


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]