Принято ОИР по проекту Area 1 Mozambique LNG

Anadarko Petroleum и ее партнеры по освоению проекта "Участок 1" на шельфе Мозамбика объявили о принятии окончательного инвестиционного решения (ОИР) по СПГ-проекту Area 1 Mozambique LNG, говорится в сообщении Anadarko.

Проект Area 1 Mozambique LNG станет первым наземным производством СПГ в Мозамбике из двух линий общей мощностью 12,88 млн тонн в год. Завод будет строить консорциум McDermott, Chiyoda и Saipem (СП CCS). Он будет снабжаться газом с месторождений Golfinho и Atum на "Участке 1". Проект уже законтрактован по долгосрочным контрактам на 11,1 млн тонн в год (это 86% проектной мощности) с покупателями в Европе и Азии. Часть добываемого газа также пойдет на внутренний рынок страны.

Участники проекта - оператор - Anadarko Mocambique Area 1, Lda (26,5%), ENH Rovuma Area Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).