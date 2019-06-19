Принято ОИР по проекту Area 1 Mozambique LNG

Anadarko Petroleum и ее партнеры по освоению проекта "Участок 1" на шельфе Мозамбика объявили о принятии окончательного инвестиционного решения (ОИР) по СПГ-проекту Area 1 Mozambique LNG, говорится в сообщении Anadarko.
Проект Area 1 Mozambique LNG станет первым наземным производством СПГ в Мозамбике из двух линий общей мощностью 12,88 млн тонн в год. Завод будет строить консорциум McDermott, Chiyoda и Saipem (СП CCS). Он будет снабжаться газом с месторождений Golfinho и Atum на "Участке 1". Проект уже законтрактован по долгосрочным контрактам на 11,1 млн тонн в год (это 86% проектной мощности) с покупателями в Европе и Азии. Часть добываемого газа также пойдет на внутренний рынок страны.
Участники проекта - оператор - Anadarko Mocambique Area 1, Lda (26,5%), ENH Rovuma Area Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%) и PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).
Мамедъяров и Рикер обсудили пути урегулирования карабахского конфликта и ситуацию в регионе - МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и советник президента США обсудили в Вашингтоне механизмы для прогресса в карабахском урегулировании
Азербайджан и Япония планируют упростить взаимную выдачу виз
YouTube обсуждает возможность выделения детского контента в отдельный продукт
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Российский "Союз" в начале июля вместе со спутником "Метеор-М" выведет на орбиту 30 аппаратов из 11 стран мира, включая США
В Египте обвиняют ООН в попытках политизировать смерть экс-президента Мурси
Среди 70 млн насильственно перемещенных лиц на планете больше всего сирийцев - 13 млн, свидетельствуют данные ООН
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви