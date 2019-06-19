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Дальнее зарубежье 19.06.2019 23:25

Калифорнийская генкомпания PG&E выплатит $1 млрд в связи с пожарами

Калифорнийская генерирующая компания PG&E Corporation, объявившая о банкротстве в январе этого года, выплатит $1 млрд, чтобы урегулировать претензии, касающиеся ущерба от лесных пожаров 2015, 2017 и 2018 года.

PG&E достигла соглашения с 14 государственными структурами, договоренность не касается индивидуальных исков, поданных владельцами домов и компаний, пострадавших из-за пожаров, пишет Bloomberg.

PG&E назвала соглашение важным шагом к упорядоченному, справедливому и оперативному урегулированию претензий, касающихся пожаров, и демонстрацией готовности компании к совместной работе с заинтересованными сторонами с целью достичь взаимоприемлемого решения.

Более половины от общей суммы - $582 млн - получат власти населенных пунктов, пострадавших от пожаров 2018 года.

Эти пожары стали самыми разрушительными в истории штата. Число погибших в них составило 85 человек, пострадали свыше 18,8 тыс. построек, затронутая стихией площадь составила почти 60 тыс. гектаров.

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Тэги: США, ГЕНКОМПАНИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]