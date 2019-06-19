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Дальнее зарубежье 19.06.2019 23:40

Кандидат на пост постпреда США при ООН обещает сохранять бдительность в отношении РФ и Китая

Кандидат на пост постпреда США при ООН Келли Крафт пообещала, что в случае утверждения ее в должности она будет отстаивать позицию Вашингтона на мировой арене и привлекать внимание к "коварному и агрессивному" поведению Китая и России.

"Я полагаю, что Соединенные Штаты должны сохранять бдительность в том, что касается сдерживания усилий наших стратегических противников, которые пытаются заработать влияние за наш счет. Я говорю, в частности, о России и Китае - двух государствах, занимающих циничную позицию в ООН", - говорится в заявлении Крафт, распространенном перед слушаниями в комитете сената США по иностранным делам.

Она отметила, что в случае ее утверждения в этой должности она "не упустит возможности привлечь внимание в ООН к злонамеренному влиянию" этих двух стран, а также постарается указать остальным странам на различия между инициативами США и "коварным и агрессивным" поведением России и Китая.

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Тэги: США, ООН, КАНДИДАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]