Кандидат на пост постпреда США при ООН обещает сохранять бдительность в отношении РФ и Китая

Кандидат на пост постпреда США при ООН Келли Крафт пообещала, что в случае утверждения ее в должности она будет отстаивать позицию Вашингтона на мировой арене и привлекать внимание к "коварному и агрессивному" поведению Китая и России.
"Я полагаю, что Соединенные Штаты должны сохранять бдительность в том, что касается сдерживания усилий наших стратегических противников, которые пытаются заработать влияние за наш счет. Я говорю, в частности, о России и Китае - двух государствах, занимающих циничную позицию в ООН", - говорится в заявлении Крафт, распространенном перед слушаниями в комитете сената США по иностранным делам.
Она отметила, что в случае ее утверждения в этой должности она "не упустит возможности привлечь внимание в ООН к злонамеренному влиянию" этих двух стран, а также постарается указать остальным странам на различия между инициативами США и "коварным и агрессивным" поведением России и Китая.
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