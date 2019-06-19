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Дальнее зарубежье 19.06.2019 23:59

Среди 70 млн насильственно перемещенных лиц на планете больше всего сирийцев - 13 млн, свидетельствуют данные ООН

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в канун Всемирного дня беженцев призвал международное сообщество предпринять неотложные меры, чтобы положить конец войне в этой арабской стране.

"Среди сирийцев насчитывается наибольше число насильственно перемещенных лиц - 13 млн, включая 6,6 млн беженцев", - написал в среду норвежский дипломат в своем микроблоге в Твиттере.

"В канун Всемирного дня беженцев трагически насилие в Сирии продолжается. Срочно требуется международное сотрудничество, чтобы положить конец войне", - отметил спецпосланник ООН.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованном в среду, говорится в 2018 году в мире зафиксировано рекордное количество насильственно перемещенных лиц - более 70 млн человек.

В конце 2017 года, по данным ООН, в мире насчитывалось 68,5 млн насильственно перемещенных лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, МИР, БЕЖЕНЦЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]