Среди 70 млн насильственно перемещенных лиц на планете больше всего сирийцев - 13 млн, свидетельствуют данные ООН

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в канун Всемирного дня беженцев призвал международное сообщество предпринять неотложные меры, чтобы положить конец войне в этой арабской стране.
"Среди сирийцев насчитывается наибольше число насильственно перемещенных лиц - 13 млн, включая 6,6 млн беженцев", - написал в среду норвежский дипломат в своем микроблоге в Твиттере.
"В канун Всемирного дня беженцев трагически насилие в Сирии продолжается. Срочно требуется международное сотрудничество, чтобы положить конец войне", - отметил спецпосланник ООН.
В докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованном в среду, говорится в 2018 году в мире зафиксировано рекордное количество насильственно перемещенных лиц - более 70 млн человек.
В конце 2017 года, по данным ООН, в мире насчитывалось 68,5 млн насильственно перемещенных лиц.
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