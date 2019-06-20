YouTube обсуждает возможность выделения детского контента в отдельный продукт

Видеосервис YouTube готовится внедрить важные изменения на своей платформе в связи с растущей критикой, что компания слабо реагирует на контент, способствующий разжиганию ненависти, а также не может добиться адекватного контроля за контентом с участием детей или предназначенным для детской аудитории.
Руководство YouTube обсуждает возможность переноса всего детского контента в отдельный самостоятельный продукт YouTube Kids, чтобы иметь возможность лучше защищать детей от нежелательных видеоматериалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Такой шаг является довольно рискованным, поскольку направление детских видео на YouTube является одним из самых популярных и приносит компании миллионы долларов рекламного дохода, отмечают эксперты.
Среди других вариантов, изучаемых YouTube, - модификация ПО для отключения в случае детского контента возможности автоматического запуска нового видео после завершения просмотра материала. Такая система рекомендаций позволила YouTube увеличить количество часов просмотров видео до рекордных уровней, но в то же время вызвала претензии со стороны родителей, считающих, что она ведет к дополнительным расходам.
YouTube превратился во влиятельную медиаплощадку за последние годы, в компании утверждают, что пользователи сервиса ежедневно просматривают в общей сложности порядка 1 млрд часов контента.
Потенциальные изменения, которые пока только обсуждаются, могут стать одними из самых серьезных для видеосервиса.
В то же время в компании отмечают, что из множества идей по улучшению YouTube "некоторые так и остаются идеями".
Мамедъяров и Рикер обсудили пути урегулирования карабахского конфликта и ситуацию в регионе - МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и советник президента США обсудили в Вашингтоне механизмы для прогресса в карабахском урегулировании
Азербайджан и Япония планируют упростить взаимную выдачу виз
Принято ОИР по проекту Area 1 Mozambique LNG
Миллер снова избран главой совета директоров "Газпром нефти"
Банки РФ в январе-мае увеличили прибыль на 65% - до 867 млрд рублей
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Российский "Союз" в начале июля вместе со спутником "Метеор-М" выведет на орбиту 30 аппаратов из 11 стран мира, включая США
В Египте обвиняют ООН в попытках политизировать смерть экс-президента Мурси
Среди 70 млн насильственно перемещенных лиц на планете больше всего сирийцев - 13 млн, свидетельствуют данные ООН
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви