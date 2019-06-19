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Карабахский конфликт 19.06.2019 21:37

Глава МИД Азербайджана и советник президента США обсудили в Вашингтоне механизмы для прогресса в карабахском урегулировании

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в среду в Вашингтоне провели широкий обмен мнениями по вопросам нагорно-карабахского урегулирования и процессам в регионе.

"Мамедъяров и Болтон провели очень интенсивные консультации и длительный обмен мнениями по различным вопросам, включая нынешний этап урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и механизмы продвижения переговоров по существу, а также события в регионе", - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, КАРАБАХ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]