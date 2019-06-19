Глава МИД Азербайджана и советник президента США обсудили в Вашингтоне механизмы для прогресса в карабахском урегулировании

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в среду в Вашингтоне провели широкий обмен мнениями по вопросам нагорно-карабахского урегулирования и процессам в регионе.

"Мамедъяров и Болтон провели очень интенсивные консультации и длительный обмен мнениями по различным вопросам, включая нынешний этап урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и механизмы продвижения переговоров по существу, а также события в регионе", - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем твиттере.