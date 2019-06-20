Ракете-носителю "Союз" 5 июля предстоит вывести на орбиту свыше 30 космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В начале июля ракета "Союз-2.1б", кроме российского аппарата "Метеор-М", выведет на орбиту c космодрома Восточный три десятка спутников. Три из них созданы в России. Остальные из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии", - написал Рогозин в Twitter.
Ранее сообщалось, что Пентагон запретил использование российских ракет для выведения американских спутников с 2023 года.
В США работает российско-американское совместное предприятие International Launch Services (ILS), созданное в 1995 году российским Центром имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin, которая в 2006 году вышла из партнерства. В 2008 году Центр имени Хруничева выкупил эту долю, сделав ILS дочерним предприятием.
Предприятие имеет эксклюзивное право на маркетинг пусковых услуг разработанных и производимых Центром Хруничева ракет-носителей "Протон" и семейства "Ангара" на международном рынке.
Как пояснил журналистам глава ILS Кирк Пайшер, речь не идёт о полном запрете американским компаниям на использование российских ракет-носителей".
"Я хочу прояснить один важный момент. Санкций против использования российских носителей, о которых шла речь в прессе, в принципе, нет", - сказал Пайшер в кулуарах Петербургского международного экономического форума 8 июня.
"Законодательство не вводит каких-либо ограничений относительно использования российских носителей в коммерческих целях. Оно ограничивает возможность государственных органов США выводить нагрузки в интересах министерства обороны США на российских носителях", - отметил он.
Пайшер пояснил, что речь идёт о введённом в декабре 2017 года законе.
"Те новости, которые сейчас звучат в прессе, они связаны с правилами и регулятивными мерами относительно реализации, имплементации этого закона", - сказал президент ILS.
Он отметил, что в истории запусков российских носителей ещё не было случая выведения полезной нагрузки в интересах Минобороны США.
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