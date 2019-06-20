Мамедъяров и Рикер обсудили пути урегулирования карабахского конфликта и ситуацию в регионе - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Вашингтоне обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикерем нагорно-карабахское урегулирование.
«Мамедъяров и Рикер обменялись мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она также отметила, что стороны рассмотрели повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.
Ф.Исазаде
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