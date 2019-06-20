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Карабахский конфликт 20.06.2019 02:06

Мамедъяров и Рикер обсудили пути урегулирования карабахского конфликта и ситуацию в регионе - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Вашингтоне обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикерем нагорно-карабахское урегулирование.

«Мамедъяров и Рикер обменялись мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она также отметила, что стороны рассмотрели повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]