Мамедъяров и Рикер обсудили пути урегулирования карабахского конфликта и ситуацию в регионе - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Вашингтоне обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикерем нагорно-карабахское урегулирование.

«Мамедъяров и Рикер обменялись мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она также отметила, что стороны рассмотрели повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Ф.Исазаде