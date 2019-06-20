Глава МИД Азербайджана и заместитель государственного секретаря США в Вашингтоне региональные и международные проблемы

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудили в Вашингтоне основные аспекты и приоритетные области азербайджано-американских связей.

«Мамедъяров и Хейл обсудили в Вашингтоне основные аспекты и приоритетные области азербайджано-американских связей, необходимые шаги для продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и региональные и международные проблемы», - написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ф.Исазаде