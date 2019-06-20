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Внешняя политика 20.06.2019 04:26

Глава МИД Азербайджана и заместитель государственного секретаря США в Вашингтоне региональные и международные проблемы

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудили в Вашингтоне основные аспекты и приоритетные области азербайджано-американских связей.

«Мамедъяров и Хейл обсудили в Вашингтоне основные аспекты и приоритетные области азербайджано-американских связей, необходимые шаги для продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и региональные и международные проблемы», - написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРОБЛЕМЫ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]