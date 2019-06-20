В Вашингтоне проходит встреча Мамедъярова с посредниками карабахского урегулирования - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Вашингтоне проводит встречу с посредниками Минской группы (МГ) ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Встреча Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шоффером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком проходит в эти минуты в Вашингтоне», - написала в своем микроблоге в twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Ф.Исазаде