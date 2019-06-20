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Регион 20.06.2019 04:50

Спецпредставитель США по Ирану отправляется на Ближний Восток, а после в Европу для обсуждения иранских угроз

Спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук едет на Ближний Восток, сообщает госдепартамент США.

"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман и Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит региональную агрессию Ирана, включая его недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Хук также поделится дополнительными данными американской разведки о ряде угроз, которые в настоящее время Иран представляет для региона.

"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими партнерами в регионе в целях обеспечения свободы судоходства и сдерживания иранских угроз международной торговле и судоходству", - подчеркивает госдеп.

После Ближнего Востока, по данным внешнеполитического ведомства, 27 июня Хук отправится в Париж, где встретится с коллегами из Великобритании, Германии и Франции для обсуждения ряда вопросов, касающихся иранского режима.

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Тэги: США, ИРАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]