Спецпредставитель США по Ирану отправляется на Ближний Восток, а после в Европу для обсуждения иранских угроз

Спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук едет на Ближний Восток, сообщает госдепартамент США.
"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман и Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит региональную агрессию Ирана, включая его недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Хук также поделится дополнительными данными американской разведки о ряде угроз, которые в настоящее время Иран представляет для региона.
"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими партнерами в регионе в целях обеспечения свободы судоходства и сдерживания иранских угроз международной торговле и судоходству", - подчеркивает госдеп.
После Ближнего Востока, по данным внешнеполитического ведомства, 27 июня Хук отправится в Париж, где встретится с коллегами из Великобритании, Германии и Франции для обсуждения ряда вопросов, касающихся иранского режима.
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