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Дальнее зарубежье 20.06.2019 08:59

Трамп заявил, что встретится с Путиным на полях G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии.

"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]