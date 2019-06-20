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США призывают Россию обеспечить, чтобы все обвиняемые в гибели пассажиров рейса MH17, предстали перед судом

США приветствуют объявление международной следственной группы по MH17 и призывают Россию наказать виновных, следует из сообщения госсекретаря Майкла Помпео, распространенного госдепартаментом.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что США "приветствуют сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

"Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы (ССГ) - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - отмечает глава внешнеполитического ведомства США.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Тэги: США, РОССИЯ, MH17, ПОМПЕО


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