Помпео признал, что версия об атаках Ирана на танкеры в Оманском заливе вызывает сомнения в США и в мире

В мире версия США о том, что за атаками на танкеры в Оманском заливе на минувшей неделе стоит Иран, вызывает сомнения у ряда американских политиков и у некоторых американских союзников, признал госсекретарь Майк Помпео.
"Честно говоря, я думаю, что эти люди играют в политические игры, пытаясь атаковать президента Трампа и его внешнюю политику. Я думаю, они сомневаются в нем (Трампе - ИФ), поскольку это их профессия, но, к сожалению, это оказывает реальное влияние", - сказал дипломат в шоу Бена Шапиро в ответ на соответствующий вопрос ведущего.
В то же время, Помпео заявил, что США предоставили лидерам других государств "обширные сведения" о том, что танкеры атаковали иранцы. Кроме того, отметил он, об этом свидетельствует и общественное мнение.
Что касается сомнений, то они "ставят под угрозу американских солдат, моряков, морскую пехоту, поскольку они свидетельствуют о том, что в Америке нет единства, что она не поддерживает профессионалов, которые сделали такие выводы (об ответственности Ирана - ИФ)".
При этом Помпео сослался на Бена Родса, бывшего при президенте Бараке Обаме советником по национальной безопасности, который заявил, что США "попали в изоляцию, пытаясь свалить вину на иранцев".
"Иранцы утверждали, что собираются это сделать, и они сделали", - заявил госсекретарь, комментируя предположение ведущего том, что Вашингтон выступил с нападками на Иран только потому, что считает, что "больше некому было предпринять такие шаги".
В ответ на замечание ведущего по поводу звучащих обвинений Трампа в том, что его политика в отношении Ирана ведет к обострению обстановки на Ближнем Востоке, Помпео сказал: "Я сожалею, что некоторые обвиняют администрацию в эскалации напряженности тогда, когда мы за последние недели потратили массу энергии, работая над созданием ситуации, когда сдерживание было бы достаточным, чтобы не допустить обострения ситуации и мы не оказались бы в условиях войны".
Как сообщил американский госдепартамент, спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук едет на Ближний Восток и в Европу.
"Он проведет двусторонние встречи в Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Султанате Оман и Королевстве Бахрейн. Специальный представитель Хук обсудит региональную агрессию Ирана, включая его недавние нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Хук также поделится дополнительными данными американской разведки о ряде угроз, которые в настоящее время Иран представляет для региона.
"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими партнерами в регионе в целях обеспечения свободы судоходства и сдерживания иранских угроз международной торговле и судоходству", - подчеркивает госдеп.
После Ближнего Востока, по данным внешнеполитического ведомства, 27 июня Хук отправится в Париж, где встретится с коллегами из Великобритании, Германии и Франции для обсуждения ряда вопросов, касающихся иранского режима.
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