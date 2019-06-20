Председатель КНР прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом, сообщает Xinhua.

"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в четверг с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР)", - отмечает агентство.

Си Цзиньпин прибыл в международный аэропорт Сунань в Пхеньяне. Здесь, как ожидается, северокорейский лидер Ким Чен Ын встретит его пышной церемонией с участием почетного караула.

Кроме того, его кортеж будут приветствовать граждане Северной Кореи, которые выстроятся по обе стороны дороги до гостевого дома Paekhwawon, где остановится глава КНР.

Китайского лидера сопровождают министр иностранных дел Ван И, руководитель канцелярии центрального комитета компартии Дин Сюэсян, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

Официальный график Си, обнародованный СМИ, включает саммит с Ким Чен Ыном и посещение башни Дружбы, символа братских связей между Пекином и Пхеньяном. Предполагается, что председатель КНР также посетит выступление гимнастов.

Учитывая относительно короткое пребывание главы Китая в Пхеньяне, саммит между двумя лидерами может состояться в первый день визита.

По данным СМИ, повестка дня саммита может включать вопросы денуклеаризации Севера и пути укрепления традиционного партнерства стран по случаю 70-летия установления двусторонних связей.

Предполагается, что Си Цзиньпин может взять на себя обязательства по оказанию экономической или гуманитарной поддержки КНДР, которая может включать предоставление продовольствия или удобрений.

Ким Чен Ын уже четыре раза посещал Пекин, где встречался с китайским лидером. Его визиты в Китай проходили незадолго до или после его встреч на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что, по мнению некоторых СМИ, свидетельствует о тесных консультациях лидеров двух стран.

Главная газета КНДР Rodong Sinmun в четверг опубликовала серию статей о поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян.

"Визит Си Цзиньпина в нашу страну добавит незабываемую страницу в историю наших дружественных отношений и еще больше укрепит связи между двумя странами", - говорится в редакционной статье.

В ней отмечается, что визит лидера КНР показывает "огромное значение", которое Китай придает отношениям с КНДР.

В отдельной статье газета также представила историю отношений двух стран при прежнем руководстве.

Другое издание The Minju Joson также поприветствовало визит Си Цзиньпина редакционной статьей и разместило фотографию китайского лидера на первой полосе.

В еще одной публикации газета отметила, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин выстроили "особое товарищество" во время четырех визитов северокорейского лидера в Китай.