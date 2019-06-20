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Дальнее зарубежье 20.06.2019 10:28

Эспер будет в качестве и.о. министра обороны представлять США на встрече глав оборонных ведомств НАТО - Пентагон

Министр сухопутных войск ВС США Марк Эспер на будущей неделе будет представлять Соединенные Штаты на встрече министров обороны стран НАТО, сообщил Пентагон.

"В фокусе его встреч будет подтверждение приверженности США укреплению альянса при более справедливом распределении бремени, а также решение вопросов региональной безопасности", - говорится в распространенном заявлении Пентагона.

Как сообщалось, Эспер, которого президент Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост министра обороны, приступит к исполнению обязанностей шефа Пентагона в понедельник на будущей неделе.

Патрик Шанахан, который также был и.о. министра обороны, решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил ранее Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем Twitter.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]