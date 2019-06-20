Трамп проинформирован о возможном ударе йеменских хуситов по электростанции в Саудовской Аравии

Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что поступили сообщения о нанесении йеменским повстанцами-хуситами ракетного удара по электростанции в саудовской провинции Джизан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с нашими партнерами и союзниками", - добавила она.

Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в городе Шакик в Джизане.

Пока официального подтверждения этой информации от властей Саудовской Аравии не поступало.

В последнее недели хуситы активизировали налеты и обстрелы территории Саудовской Аравии. В частности, они предприняли несколько налетов на аэропорт города Абха и на город Джизан с помощью беспилотников.