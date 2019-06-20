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Дальнее зарубежье 20.06.2019 09:09

Трамп проинформирован о возможном ударе йеменских хуситов по электростанции в Саудовской Аравии

Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что поступили сообщения о нанесении йеменским повстанцами-хуситами ракетного удара по электростанции в саудовской провинции Джизан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с нашими партнерами и союзниками", - добавила она.

Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в городе Шакик в Джизане.

Пока официального подтверждения этой информации от властей Саудовской Аравии не поступало.

В последнее недели хуситы активизировали налеты и обстрелы территории Саудовской Аравии. В частности, они предприняли несколько налетов на аэропорт города Абха и на город Джизан с помощью беспилотников.

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Тэги: США, ТРАМП, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]