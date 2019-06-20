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СНГ 20.06.2019 10:40

В казахстанские суды направлено свыше 30 дел о нарушениях во время президентских выборов

В Казахстане за прошедший электоральный период в суды направлено 36 дел об административных правонарушениях, сообщает в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

"В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении - 6", - говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, за выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности и оштрафованы.

Девять избирателей оштрафованы за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель - один голос - один бюллетень).

Вместе с тем, органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в СМИ и соцсетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство таких сведений не подтвердилось, отмечается в сообщении.

В целом, подчеркивается в нем, президентские выборы были проведены в соответствии с нормами действующего законодательства, нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, допущено не было.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРОКУРАТУРА, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]