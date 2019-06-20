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20.06.2019 09:11

20-летие Caspian Energy будет широко отмечено в Грузии

Журнал Caspian Energy, издаваемый при поддержке Caspian European Club, отмечает в 2019 году двадцатилетний юбилей в разных странах. Открывает серию юбилейных мероприятий 8-ой Международный «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019», который состоится 21 июня в столице Грузии. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

«Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019» посвящен развитию азербайджано-грузинских отношений в области экономики и энергетики. На открытии форума будет зачитано обращение Президента Грузии г-жи Саломе Зурабишвили, выступят представители администрации Президента Грузии, послы иностранных государств, а также высокопоставленные чиновники, представляющие экономический и энергетический блок правительства Грузии.

В Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 примут участие более 300 делегатов из 30 стран, среди которых руководители госструктур Грузии и Азербайджана, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний, международных финансовых институтов. В форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Организатором тбилисского форума является компания Caspian Energy Georgia. Форум проводится при поддержке Правительства Грузии, Правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club. Спонсором форума является PASHA Bank Georgia, а партнерами - Государственная аграрная торговая компания «Agrotrade» и Исследовательский фонд UNEC.

Caspian European Club и его грузинский партнер компания Caspian Energy Georgia с сентября 2019 года приступят к проведению ежемесячных бизнес-форумов и CEO Lunch Tbilisi. У всех членов Caspian European Club из 70 стран мира будет уникальная возможность ознакомиться с инвестиционными возможностями Грузии, с условиями которые создает правительство страны для реализации бизнес-проектов в разных сферах экономики, а также наладить тесные и взаимовыгодные контакты с грузинскими компаниями и организациями.

Регистрация на Международный «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019» проводится на сайте: www.caspianenergyforum.com

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]