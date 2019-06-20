Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 июня ЦБА установил 1,9143 манат/1EUR (19 июня - 1,902 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 июня установил 0,0267 манат/1RUB (19 июня - 0,0265 манат/1EUR).

А.Мамедов