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Инфраструктура и тендеры 20.06.2019 09:34

ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования.

Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2018 год. При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн манатов.

Тендерные предложения будут оцениваться по следующим критериям: цена, условия страхования по предложенному пакету, размер франшизы, рейтинг перестраховочных компаний.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 2 августа, оценка тендерных предложений состоится 5 августа. Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.

По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2019 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) услуги будут оказываться с 25 января 2020 года, и также рассчитаны на 12 месяцев.

В настоящее время услуги ЦБА по страхованию основных средств и наличных денег банка является компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств – СК "AXA Mbask".

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБ, СТРАХОВАНИЕ, ТЕНДЕР


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Центробанк Азербайджана определил страховщиков имущества, наличных денег и автомобилей банка ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]