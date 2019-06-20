ЦБ Азербайджана отбирает страховщика имущества, наличных денег и автомобилей банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования.
Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2018 год. При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн манатов.
Тендерные предложения будут оцениваться по следующим критериям: цена, условия страхования по предложенному пакету, размер франшизы, рейтинг перестраховочных компаний.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 2 августа, оценка тендерных предложений состоится 5 августа. Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.
По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2019 года, и рассчитаны на 12 месяцев. По обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) услуги будут оказываться с 25 января 2020 года, и также рассчитаны на 12 месяцев.
В настоящее время услуги ЦБА по страхованию основных средств и наличных денег банка является компания "PASHA Sigorta", автотранспортных средств – СК "AXA Mbask".
А.Мамедов
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