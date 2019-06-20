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ТЭК 20.06.2019 09:36

Цены на нефть растут в ожидании торговых переговоров и встречи ОПЕК+, Brent на уровне $62,68 за баррель

Цены на нефть растут в четверг в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $62,68 за баррель, что на $0,86 (1,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $61,82 за баррель, опустившись на $0,32 (0,51%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,68 (1,26%) - до $54,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,14 (0,26%) - до $53,76 за баррель.

"Ожидания двух важных предстоящий событий - торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене - способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", - говорит аналитик по сырьевому сектору Hi Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вилл Юн.

Данные министерства энергетики США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов, обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, однако рынок завершил торги в минусе.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США относительно всех основных валют на фоне изменения тона заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания 18-19 июня.

"Более важным катализатором для нефтяного рынка является не монетарная политика, а скорее бюджетная", - цитирует MarketWatch аналитика CFRA Research Стивена Гликмана.

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]