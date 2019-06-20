Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.06.2019 10:53

Президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с нормами Конституции - глава КС

Прошедшие внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в соответствии с нормами Конституции, заявил председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

"Переход полномочий президента и внеочередные выборы президента состоялись в строгом соответствии с нормами Конституции. Передача власти прошла в спокойной и неконфликтной ситуации, что является важным фактором обеспечения внутренней стабильности и определения высокого уровня международного авторитета Казахстана", - сказал Мами на совместном заседании парламента в четверг в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что таким образом была подтверждена "преемственность и приверженность общества и государства заявленному первым президентом еще на заре независимости курсу верного следования букве и духу Основного закона".

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 9 июня. Победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, КС


Похожие новости


ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом На выборах президента в Казахстане никого не принуждали к голосованию - Токаев Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов - ЦИК В Казахстане начались досрочные выборы главы государства Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]