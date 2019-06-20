Президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с нормами Конституции - глава КС

Прошедшие внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в соответствии с нормами Конституции, заявил председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

"Переход полномочий президента и внеочередные выборы президента состоялись в строгом соответствии с нормами Конституции. Передача власти прошла в спокойной и неконфликтной ситуации, что является важным фактором обеспечения внутренней стабильности и определения высокого уровня международного авторитета Казахстана", - сказал Мами на совместном заседании парламента в четверг в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что таким образом была подтверждена "преемственность и приверженность общества и государства заявленному первым президентом еще на заре независимости курсу верного следования букве и духу Основного закона".

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 9 июня. Победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.