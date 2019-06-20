Разногласия в торговле не удастся урегулировать в ходе одной встречи Си Цзиньпина и Трампа - китайские СМИ

Китайские СМИ выразили сомнение в том, что на планируемой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа стороны смогут полностью урегулировать проблемы в торгово-экономических отношениях стран.
Договоренность о проведении встречи "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня оба руководителя подтвердили в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы.
Обе стороны "настроены на серьезный диалог", поскольку в торговой войне не может быть победителей и проигравших, однако маловероятно, что все разногласия могут быть устранены в ходе только одной встречи, считает китайская англоязычная газета China Daily.
В редакционной статье отмечается: "Ожидания двух сторон слишком расходятся, чтобы это было возможно".
"Скорее всего, встреча в формате один на один станет началом нового этапа переговоров, а два лидера лично изложат, на какие конечные результаты они рассчитывают", - подчеркнуло издание.
Еще одна англоязычная китайская газета Global Times, сообщив о телефонной беседе Си Цзиньпина и Трампа, отметила, что Вашингтону был послан четкий сигнал о том, что Китай запугать невозможно.
"Результаты переговоров зачастую достигаются не путем бесед, а путем борьбы. Китай должен проявить настойчивость и не бояться", - пишет она.
Газета добавила: "Поскольку торговля между Китаем и США, скорее всего, будет продолжена, две страны могут в конечном итоге достичь соглашения. Но Китай не будет проявлять нетерпения и не будет бояться неудач".
Влиятельный аккаунт WeChat, который курирует экономическое издание "Цзинцзи жибао", отметил: "Только будучи в состоянии сражаться, не боясь сражаться и будучи хорошим бойцом, можно остановить войну".
"Война тарифов", развязанная США против Китая, может перерасти в новую стадию, если переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Осаке не увенчаются успехом, считают наблюдатели. Американский президент неоднократно заявлял, что США введут 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд. Ранее Трамп уже поднял с 10% до 25% тарифы на товары китайского экспорта в США стоимостью $200 млрд.
Трамп, выступая накануне на предвыборном митинге во Флориде, декларировал, что Соединенные Штаты за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будут ежегодно получать до $500 млрд.
"Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд", - сказал он.
При этом он назвал Си Цзиньпина "потрясающим президентом", однако отметил, что "будет сделка с Китаем - хорошо, не будет - тоже хорошо".
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