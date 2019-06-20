Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.06.2019 11:12

Разногласия в торговле не удастся урегулировать в ходе одной встречи Си Цзиньпина и Трампа - китайские СМИ

Китайские СМИ выразили сомнение в том, что на планируемой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа стороны смогут полностью урегулировать проблемы в торгово-экономических отношениях стран.

Договоренность о проведении встречи "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня оба руководителя подтвердили в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы.

Обе стороны "настроены на серьезный диалог", поскольку в торговой войне не может быть победителей и проигравших, однако маловероятно, что все разногласия могут быть устранены в ходе только одной встречи, считает китайская англоязычная газета China Daily.

В редакционной статье отмечается: "Ожидания двух сторон слишком расходятся, чтобы это было возможно".

"Скорее всего, встреча в формате один на один станет началом нового этапа переговоров, а два лидера лично изложат, на какие конечные результаты они рассчитывают", - подчеркнуло издание.

Еще одна англоязычная китайская газета Global Times, сообщив о телефонной беседе Си Цзиньпина и Трампа, отметила, что Вашингтону был послан четкий сигнал о том, что Китай запугать невозможно.

"Результаты переговоров зачастую достигаются не путем бесед, а путем борьбы. Китай должен проявить настойчивость и не бояться", - пишет она.

Газета добавила: "Поскольку торговля между Китаем и США, скорее всего, будет продолжена, две страны могут в конечном итоге достичь соглашения. Но Китай не будет проявлять нетерпения и не будет бояться неудач".

Влиятельный аккаунт WeChat, который курирует экономическое издание "Цзинцзи жибао", отметил: "Только будучи в состоянии сражаться, не боясь сражаться и будучи хорошим бойцом, можно остановить войну".

"Война тарифов", развязанная США против Китая, может перерасти в новую стадию, если переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Осаке не увенчаются успехом, считают наблюдатели. Американский президент неоднократно заявлял, что США введут 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд. Ранее Трамп уже поднял с 10% до 25% тарифы на товары китайского экспорта в США стоимостью $200 млрд.

Трамп, выступая накануне на предвыборном митинге во Флориде, декларировал, что Соединенные Штаты за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будут ежегодно получать до $500 млрд.

"Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд", - сказал он.

При этом он назвал Си Цзиньпина "потрясающим президентом", однако отметил, что "будет сделка с Китаем - хорошо, не будет - тоже хорошо".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, РАЗНОГЛАСИЯ


Похожие новости


США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары - Трамп Трамп заявил, что планирует провести обстоятельные переговоры с Си Цзиньпином на G20 в Японии Трамп примет решение о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами, после встречи с Си Цзиньпином - глава Минфина США Госдеп призывает Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г Пошлины США экономически ослабили Китай, убежден Трамп Китай не сможет платить пошлины и в итоге заключит торговое соглашение с США - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]