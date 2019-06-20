Equinor планирует в I квартале 2020г начать разведочное бурение на структуре Айпара на Каспии

Норвежская компания Equinor планирует в I-ом квартале 2020 года начать бурение первой разведочной скважины на перспективной структуре Айпара в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Структура Айпара расположена в Каспийском море, в 25 км от блока Азери-Чираг-Гюнешли и в 90 км от Баку и протягивается от северо-востока к юго-западу. Бурение скважины «Айпара-1» планируется начать в I-ом квартале 2020 года. Глубина моря в точке бурения составляет 140 метров. Ожидается, что буровые работы будут продолжаться 60 - 90 дней и завершатся либо в I-ом, либо во II-ом квартале будущего года», - отметили в компании.

По данным Equinor, для бурения скважины «Айпара-1» планируется использовать полупогружную плавучую буровую установку (ППБУ), соответствующую той, что будет вести разведочное бурение на глубине моря на месторождении Карабах (ППБУ - «Деде Горгуд» - ИФ).

В компании также сообщили, что в рамках подготовки к проведению этих работ Equinor подготовила отчет по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) бурения разведочной скважины Айпара-1. Подготовка отчета осуществлена с целью предотвращения или минимизации воздействий, возникающих при проведении разведочных работ и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий.

В отчете нашли свое отражение информация о текущем состоянии окружающей и социальной средах, приведены прогнозы по влиянию реализации проекта на экологию Каспия и мероприятия по сведению к минимуму и сокращению любого потенциального воздействия на окружающую среду и население.

Компания планирует представить общественности отчет по ОВОС на слушаниях 4 июля в Баку.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу – 5 июля.

Контрактная площадь Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара расположена в 50 км к востоку от Баку, в 14 км к востоку от береговой линии Азербайджана (Абшеронского полуострова) и в 7 км к востоку от островов Чилов и Пираллахи. Глубина моря варьируется в пределах от 20 до 225 метров.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%. В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Н.Аббасова