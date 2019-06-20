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Регион 20.06.2019 11:34

США наращивают прессинг на Иран, отправив военный контингент в регион - Рябков

США осознанно нагнетают обстановку на Ближнем Востоке, направляя туда свой военный контингент, заявил в четверо замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что и политическое, и военное руководство США не останавливаются ни перед какими действиями для того, чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран", - сказал Рябков журналистам в Сочи, комментируя соответствующее решение Пентагона.

Ранее в Пентагоне заявили, что военное командование США в рамках плана по отправке 1 тысячи военнослужащих в качестве подкрепления на Ближний Восток перебросят в этот регион также ЗРК Patriot, "пилотируемые и беспилотные" самолеты-разведчики и истребители.

В Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но будут готовы защищать интересы США в ближневосточном регионе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США/ИРАН, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]