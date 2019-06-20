США наращивают прессинг на Иран, отправив военный контингент в регион - Рябков

США осознанно нагнетают обстановку на Ближнем Востоке, направляя туда свой военный контингент, заявил в четверо замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что и политическое, и военное руководство США не останавливаются ни перед какими действиями для того, чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран", - сказал Рябков журналистам в Сочи, комментируя соответствующее решение Пентагона.

Ранее в Пентагоне заявили, что военное командование США в рамках плана по отправке 1 тысячи военнослужащих в качестве подкрепления на Ближний Восток перебросят в этот регион также ЗРК Patriot, "пилотируемые и беспилотные" самолеты-разведчики и истребители.

В Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но будут готовы защищать интересы США в ближневосточном регионе.