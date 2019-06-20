Казахстанская СПБУ Satti доставлена в Азербайджан

Казахстанская национальная нефтяная компания АО "КазМунайГайз" (КМГ) доставила в Баку самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) "Satti", говорится в сообщении КМГ.
"Официальная церемония приема СПБУ "Satti" состоялась в Баку в среду при участии президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнага Абдуллаева и председателя правления КМГ Алика Айдарбаева», - отмечается в информации.
"Подобного рода проекты являются символом дружбы и конструктивного сотрудничества двух компаний. Мы намерены и дальше развивать совместную деятельность с нашими партнерами и поддерживать общие проекты. Это ведет не только к расширению возможностей для обеих сторон, но и позволяет повышать компетенции и конкурентоспособность казахстанского нефтегазового сектора", - отметил А.Айдарбаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
СПБУ "Satti" предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине до 80 метров. В рамках эксплуатации СПБУ в Азербайджане предусмотрена ее модернизация, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной до 6 тыс. метров.
"Сформирована также казахстанско-азербайджанская команда специалистов, которая будет участвовать в бурении и оказывать техническую поддержку",- отмечается в информации.
Как сообщалось, в феврале 2019 года "КазМунайГаз" договорилась о передаче СПБУ "Satti" в доверительное управление SOCAR. Согласно договоренностям, казахстанскую буровую установку будут использовать в бурении разведочных скважин на мелководье Апшеронского архипелага, оператором по разведке и разработке которого выступает британская BP. Компания планирует начать бурение первой разведочной скважины в конце 2019 года.
СПБУ "Satti" – первая установка, построенная целиком в Казахстане. Строительство велось в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Стоимость буровой составила $270 млн.
"КМГ" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Вашингтоне проходит встреча Мамедъярова с посредниками карабахского урегулирования - МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана и заместитель государственного секретаря США в Вашингтоне региональные и международные проблемы
YouTube обсуждает возможность выделения детского контента в отдельный продукт
Задержан водитель, совершивший ДТП, в котором погибли 3 гражданина Индии - Генпрокуратура
Соперником Габалы во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы может стать тбилисское Динамо, Нефтчи – тульский Арсенал
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными и необоснованными выводы международных следователей по MH17
Разногласия в торговле не удастся урегулировать в ходе одной встречи Си Цзиньпина и Трампа - китайские СМИ
Президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с нормами Конституции - глава КС
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
20-летие Caspian Energy будет широко отмечено в Грузии
«Norm Sement» - организатор первой в стране Международной конференции по бетонным технологиям
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви