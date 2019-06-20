Казахстанская СПБУ Satti доставлена в Азербайджан

Казахстанская национальная нефтяная компания АО "КазМунайГайз" (КМГ) доставила в Баку самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) "Satti", говорится в сообщении КМГ.

"Официальная церемония приема СПБУ "Satti" состоялась в Баку в среду при участии президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнага Абдуллаева и председателя правления КМГ Алика Айдарбаева», - отмечается в информации.

"Подобного рода проекты являются символом дружбы и конструктивного сотрудничества двух компаний. Мы намерены и дальше развивать совместную деятельность с нашими партнерами и поддерживать общие проекты. Это ведет не только к расширению возможностей для обеих сторон, но и позволяет повышать компетенции и конкурентоспособность казахстанского нефтегазового сектора", - отметил А.Айдарбаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

СПБУ "Satti" предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине до 80 метров. В рамках эксплуатации СПБУ в Азербайджане предусмотрена ее модернизация, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной до 6 тыс. метров.

"Сформирована также казахстанско-азербайджанская команда специалистов, которая будет участвовать в бурении и оказывать техническую поддержку",- отмечается в информации.

Как сообщалось, в феврале 2019 года "КазМунайГаз" договорилась о передаче СПБУ "Satti" в доверительное управление SOCAR. Согласно договоренностям, казахстанскую буровую установку будут использовать в бурении разведочных скважин на мелководье Апшеронского архипелага, оператором по разведке и разработке которого выступает британская BP. Компания планирует начать бурение первой разведочной скважины в конце 2019 года.

СПБУ "Satti" – первая установка, построенная целиком в Казахстане. Строительство велось в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Стоимость буровой составила $270 млн.

"КМГ" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

Н.Аббасова