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СНГ 20.06.2019 11:43

Зеленский торопит с переездом из здания администрации президента: "здесь нельзя находиться, я с ума сойду"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах переместить здание своей администрации из центра Киева, а в прежнем, на улице Банковой, - создать художественный музей

"Я очень переезда хочу. Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - сказал президент во время неформальной встречи с журналистами в своей администрации.

" Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - уточнил планы переезда Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не "теневую" какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", - добавил президент.

По его словам, есть "крутая идея", что "потом делать с Банковой. Он подтвердил, что в старом здании администрации разместится музей.

"Да, большой художественный музей. Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", - сказал он.

На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ..."

Когда спросили, сколько работников он оставит в администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский сказал: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования администрации - вы увидите, будет меньше людей".

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Тэги: УКРАИНА, АП, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПЕРЕЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]