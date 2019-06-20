Белоруссия до конца 2019 года привлечёт от Банка развития Китая госкредит на 3,5 млрд юаней - глава Минфина

Правительство Белоруссии до конца текущего года привлечёт от Банка развития Китая суверенный кредит на 3,5 млрд юаней (более $500 млн), сообщил журналистам в четверг в Минске министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
"У нас идёт работа по привлечению кредита Банка развития Китая, подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идёт отработка условий привлечения этого кредита", - сказал Ермолович.
"По итогам переговоров мы выйдем на подписание кредитного соглашения, планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн", - уточнил министр.
При этом накануне встречи премьер-министров Белоруссии и России в Минске, которая запланирована на 21 июня, Ермолович отказался комментировать ход переговоров и возможность привлечения ранее согласованного российского госкредита на $600 млн. Он также не стал комментировать ситуацию с привлечением финального, седьмого транша на $200 млн из финкредита ЕФСР, переговоры о котором Минск ведёт с начала 2018 года.
Как сообщалось, в апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Белоруссии госкредита на $600 млн для рефинансирования текущей внешней задолженности Минска по ранее привлеченным в РФ госкредитам.
В мае Ермолович заявил агентству "Интерфакс-Запад", что ситуация с госкредитом РФ остаётся неопределенной и в качестве альтернативы российскому госкредиту Белоруссия договорилась о привлечении госкредита на сопоставимую сумму от Банка развития Китая.
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