В Вашингтоне считают неотложным делом заключение нового торгового соглашения с Японией

США хотели бы как можно скорее заключить новое торговое соглашение с Японией, и в Токио понимают это желание Вашингтона, сообщают западные СМИ со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
"Японцы полностью понимают нашу позицию, и я надеюсь, что мы решим что-нибудь в последующие недели и месяцы, но (в данном случае - ИФ) присутствует крайняя степень безотлагательности", - сказал он в Палате представителей Конгресса США.
Он пояснил, что Япония, ранее заключившая торговое соглашение с ЕС, а также являющаяся членом Транстихоокеанского партнерства, отдает предпочтение другим экспортерам, нежели американским - австралийским и канадским.
Лайтхайзер также выразил надежду на возобновление торговых переговоров с КНР и на урегулирование торговых разногласий с Индией.
Наблюдатели отмечают, что торговые отношения Вашингтона и Токио складываются не лучшим образом. Так, в январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (TPP), в котором участвовали 12 стран, и за который выступала Япония. По логике Токио, этот торговый блок мог бы стать противовесом Китаю. Вместо этого Трамп заявил о предпочтении вести переговоры о торговых соглашениях один на один, в том числе с Японией.
Во время визита Трампа в Японию в мае президент США отмечал, что в 2018 год торговый дефицит США с Японией составил $67,2 млрд.
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