В Судане военное руководство предложило оппозиции возобновить переговоры о передачи власти

Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал лидеров протестного движения к возобновлению переговоров о передаче власти гражданским структурам, передают в четверг западные СМИ.
"Мы призываем альянс "За свободу и перемены" и все политические силы прийти и безо всяких условий сесть (за стол переговоров - ИФ). Нам нужно решение (конфликта - ИФ), которое бы устраивало всех людей", - приводят СМИ слова аль-Бурхана, сказанные им на местном телевидении.
Он напомнил, что в течение трёх месяцев в стране не было действующего правительства и "внешняя политика пострадала от отсутствия государственного управления".
"Мы не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля, мы не хотим видеть очередной государственный переворот", - отметил аль-Бурхан.
Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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