В Судане военное руководство предложило оппозиции возобновить переговоры о передачи власти

Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал лидеров протестного движения к возобновлению переговоров о передаче власти гражданским структурам, передают в четверг западные СМИ.

"Мы призываем альянс "За свободу и перемены" и все политические силы прийти и безо всяких условий сесть (за стол переговоров - ИФ). Нам нужно решение (конфликта - ИФ), которое бы устраивало всех людей", - приводят СМИ слова аль-Бурхана, сказанные им на местном телевидении.

Он напомнил, что в течение трёх месяцев в стране не было действующего правительства и "внешняя политика пострадала от отсутствия государственного управления".

"Мы не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля, мы не хотим видеть очередной государственный переворот", - отметил аль-Бурхан.

Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.