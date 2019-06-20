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Дальнее зарубежье 20.06.2019 12:26

В Судане военное руководство предложило оппозиции возобновить переговоры о передачи власти

Глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал лидеров протестного движения к возобновлению переговоров о передаче власти гражданским структурам, передают в четверг западные СМИ.

"Мы призываем альянс "За свободу и перемены" и все политические силы прийти и безо всяких условий сесть (за стол переговоров - ИФ). Нам нужно решение (конфликта - ИФ), которое бы устраивало всех людей", - приводят СМИ слова аль-Бурхана, сказанные им на местном телевидении.

Он напомнил, что в течение трёх месяцев в стране не было действующего правительства и "внешняя политика пострадала от отсутствия государственного управления".

"Мы не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля, мы не хотим видеть очередной государственный переворот", - отметил аль-Бурхан.

Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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Тэги: СУДАН, ВОЕННЫЕ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]