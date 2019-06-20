Новый пакет социальных мер не окажет существенного влияния на инфляцию – Шарифов

Новый пакет мер по улучшению социального благосостояния населения, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не окажет сильного давления на инфляцию, считает министр финансов Самир Шарифов.

«Безусловно, вопросы инфляции учитываются при принятии подобных решений, так как они приводят к повышению денежной массы. Как видите, социальные реформы в этом году были поделены на 2 этапа. Первый этап был в марте, и мы не наблюдаем сильного влияния на инфляции. В настоящее время, по данным Государственного статистического комитета, инфляция находится на уровне ниже 2,5%. Мы не ожидаем прямого давления на инфляцию по итогам нового принятого пакета соцреформ", - сказал Шарифов в эфире телеканала AzTV.

По данным Государственного комитета статистики, дефляция в Азербайджане в мае 2019 года составила 0,4% против инфляции на уровне 0,4% в апреле текущего года.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая составила 2,4% (на конец апреля 2019 года – 2,4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 2,3%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,4%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%. Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

18 июня президент Ильхам Алиев подписал еще один пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% - зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% - минимальная заработная плата, на 40% - зарплата ряда госслужащих.

В целом, меры по улучшению социального положения населения, принятые в 2019 году, охватят свыше 2 млн манатов. На их реализацию будет направлено порядка 3 млрд манатов.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует инфляцию на уровне 3,8%.

А.Мамедов