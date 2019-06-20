Премьер Малайзии назвал политически мотивированными и необоснованными выводы международных следователей по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что цель международного расследования по делу о гибели лайнера "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году состояла не в установлении истины, а в обвинении России.
"Мы недовольны, потому что с самого начала это (расследование - ИФ) стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях", - цитирует агентство Bloomberg слова премьера, сказанные журналистам в Путраджае.
Он отметил, что пока что выводы по делу о гибели рейса MH 17 являются "ничем иным как свидетельствами, основанными на непроверенной информации".
Он подчеркнул, что хотел бы видеть конкретные доказательства причастности России к катастрофе MH17.
"Боинг-777" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".
МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты". Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.
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