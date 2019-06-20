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Макроэкономика 20.06.2019 11:20

Золото подорожало до 5-летнего максимума на сигналах о готовности ФРС к смягчению политики

Цена золота подскочила до максимума более чем за 5 лет на торгах в четверг благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до $1394,11 за унцию, что на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года. По данным на 10:45 , цена золота составляла $1391,07 за унцию.

В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%, до $1397,7 за унцию - также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

Эксперты, однако, отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке в конце следующей недели.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]