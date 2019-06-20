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Внешняя политика 20.06.2019 11:27

Азербайджан надеется на скорейшее урегулирование конфликтов в регионе ОЧЭС с сохранением территориальной целостности стран – спикер парламента

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов надеется на скорейшее и справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением норм и принципов международного права.

«К сожалению, существующие в нашем регионе конфликты создают большие препятствия региональному развитию», - подчеркнул Асадов в четверг в Баку на 53-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи ПАЧЭС, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Азербайджан и сам страдает от агрессорской политики Армении, около 30 лет удерживающей под оккупацией 20% азербайджанских территорий.

«Уверен, что существующие в регионе конфликты в ближайшее время найдут свое решение на основе норм и принципов международного права, прежде всего, с соблюдением принципа сохранения территориальной целостности государств», - отметил спикер.

Асадов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию международного сотрудничества в рамках ПА ЧЭС. «Мы активно развиваем отношения со странами ПАЧЭС как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Это сотрудничество направлено на процветание всех народов и стран региона», - сказал председатель Милли меджлиса.

По словам Асадова, реализуемые по инициативе Баку крупномасштабные проекты преобразуют географию региона. «Энергетические проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, строительство газопроводов TANAP, TAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс формируют современную европейскую инфраструктурную и энергетическую карты», - отметил спикер парламента.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАЧЭС, КОНФЛИКТЫ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]