ОАО АтаБанк выиграло премию NETTY 2019

В этом году Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY 2019 был удостоен АтаБанк.

Награда была вручена на официальной презентации в отеле Park Inn by Radisson Baku, прошедшей 19.06.2019 года, куда были приглашены представители всех номинантов. АтаБанк вместе с аналитическими и обзорными ресурсами, связанными с экономикой, финансами и бизнесом присоединился к этому конкурсу с обновленной интернет страницей.

Для сведения отметим, что Национальная Интернет Премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году и является первой профессиональной премией Азербайджана в сфере информационных технологий.

В результате первичного голосования официальный сайт ОАО «АтаБанк» получив 200 баллов от Совета Экспертов и 37 баллов от членов Виртуального Жюри, занял первое место. Для определения победителей в каждой номинации в конце к голосованию приступила Академия премии.

Победившему в номинации Экономика и Бизнес первое место, АтаБанк-у была вручена статуэтка NETTY.

Участвовавший на мероприятии директор департамента Развития Бизнеса банка, Орудж Ибрагимов отметил, что над новым сайтом банка трудились как одна команда и выразил признательность всем, кто внес вклад в эту работу. Будучи удобным для пользователей, atabank.com выделился как инновативный маркетинговый инструмент, и премия NETTY тому безусловное подтверждение.

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Ознакомиться с веб-сайтом банка, удостоенным премии NETTY 2019, можно прямо здесь.