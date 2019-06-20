ОАО АтаБанк выиграло премию NETTY 2019

В этом году Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY 2019 был удостоен АтаБанк.
Награда была вручена на официальной презентации в отеле Park Inn by Radisson Baku, прошедшей 19.06.2019 года, куда были приглашены представители всех номинантов. АтаБанк вместе с аналитическими и обзорными ресурсами, связанными с экономикой, финансами и бизнесом присоединился к этому конкурсу с обновленной интернет страницей.
Для сведения отметим, что Национальная Интернет Премия Азербайджана NETTY основана в 2004 году и является первой профессиональной премией Азербайджана в сфере информационных технологий.
В результате первичного голосования официальный сайт ОАО «АтаБанк» получив 200 баллов от Совета Экспертов и 37 баллов от членов Виртуального Жюри, занял первое место. Для определения победителей в каждой номинации в конце к голосованию приступила Академия премии.
Победившему в номинации Экономика и Бизнес первое место, АтаБанк-у была вручена статуэтка NETTY.
Участвовавший на мероприятии директор департамента Развития Бизнеса банка, Орудж Ибрагимов отметил, что над новым сайтом банка трудились как одна команда и выразил признательность всем, кто внес вклад в эту работу. Будучи удобным для пользователей, atabank.com выделился как инновативный маркетинговый инструмент, и премия NETTY тому безусловное подтверждение.
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
Ознакомиться с веб-сайтом банка, удостоенным премии NETTY 2019, можно прямо здесь.
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